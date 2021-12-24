У Росії заявляють, що газопровід "Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця 2021-го

Сертифікація триватиме до 2022-го.
У Росії заявляють, що газопровід "Північний потік-2" буде готовий до кінця 2021 року.
Про це повідомив російський віце-прем'єр Олександр Новак, пишуть росЗМІ.
Втім, процес сертифікації газопроводу буде завершений лише усередині 2022 року.
"Процес сертифікації "Північного потоку-2" може бути завершений у середині 2022 року. Газопровід буде готовий до роботи до кінця цього року. Кабмін сподівається, що газ може піти у середині наступного року", - сказав Новак.
Своєю чергою, в "Газпромі" повідомляли, що планують до кінця грудня заповнити газом другу нитку газопроводу. Першу заповнили два місяці тому - у жовтні.
Як повідомлялося, сенатор-республіканець Тед Круз досяг від більшості в сенаті США організації голосування за його пропозиціями про додаткові санкції проти "Північного потоку-2". Згідно з домовленостями, голосування пройде вже 2022 року, до 14 січня.
Тим часом у Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2". За словами голови Федеральної мережевої агенції Німеччини Йохена Хоманна, регулятор досі не отримав необхідні документи від оператора. Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані.
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