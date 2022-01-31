У Росії збирають підписи проти вторгнення до України: підписали Ахеджакова і Макаревич

У Росії збирають підписи проти вторгнення до України: підписали Ахеджакова і Макаревич

Документ називають "заявою прихильників миру...".

У Росії вчені, музиканти, письменники і діячі культури розпочали збирати підписи проти війни з Україною.

Про це розповіли у ТСН.14:00 за 31 січня.

У петиції йдеться, що війна не лише не відповідає інтересам Росії, а й несе загрозу її існуванню. Крім того, "громадян Росії ніхто не запитує". Зазначається, що на "державному телебаченні - ​​лише думка прибічників війни", з якої "звучать прямі військові загрози, витікають агресія та ненависть щодо України, Америки та країн Заходу".

"Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни, – аморальна, безвідповідальна та злочинна, не має вестися від імені народів Росії. Така війна не може мати ані легітимних, ані моральних цілей", – йдеться у заяві.

Війну у документі називають недопустимою: "Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну".

Відомо, що підписи під "заявою прихильників миру проти партії війни в російському керівництві" вже поставили підписи акторка Лія Ахеджакова, яка виступала проти анексії Криму і дій Москви на Донбасі, а також музикант Андрій Макаревич, який співак неодноразово критикував російську владу і її політику за ситуацію на українському Донбасі.

Підписи також поставили письменник Віктор Шендерович, телеведуча Тетяна Лазарєва, журналістка Зоя Свєтова тощо.

Як повідомлялося, санкції проти олігархів Володимира Путіна обіцяють сьогодні оголосити у Великій Британії. Йдеться про власність друзів очільника Кремля у Лондоні. У такий спосіб прем'єр-міністр Борис Джонсон прагне стримати Москву від вторгення до України. Наразі Велика Британія планує запровадити санкції лише проти тих, хто безпосередньо залучений до діяльності з дестабілізації України.

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