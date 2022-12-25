У Росії збираються карати підвищеними податками "непокірних громадян", які втекли з країни

У Росії збираються наживатися навіть на тих, хто виїхав з країни. Тепер для таких росіян податки будуть вищими, як для більш покірних громадян.

У Держдумі пропонують підняти податки для росіян, які втекли з країни.

Таку пропозицію висловив очільник Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Є ті, хто вважає, що необхідно давати преференції та пільги тим, хто покидає нашу країну, щоб вони повернулися назад. Це не правильно. Цілком зрозуміло, чому вони втекли", - написав він у своєму телеграмі.

Володін вважає, що ті, хто "усвідомив свлю помилку", вже повернулися назад до РФ, а решта - це зрадники.

"Решта має розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їх вчинок — вважає, що вони зрадили свою країну, рідних та близьких", - заявив російський чиновник.

Він додав, що сьогодні ті, хто виїхав, "не тільки працюють у російських компаніях віддалено, але й користуються всіма пільгами", які їм дає Росія. Однак це, за словами Володіна, необхідно зупинити.

"Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування. Так буде справедливо. Працюємо над відповідними змінами до законодавства", - написав Володін.

Раніше у Росії заявили про плани заборонити віддалену роботу для тих, хто втік за кордон, зокрема, і після оголошення мобілізації.

Нагадаємо, у Росії заявили, що їм необхідно конфіскувати розкішне майно та житло в російських еліт, які ігнорують або не підтримують військові дії в Україні через страх втратити розкішний спосіб життя.

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