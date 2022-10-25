У Росії збираються оголосити боротьбу із власними “нацистами” — розвідка

Найближчим часом російська пропаганда та “агенти впливу” в різних країнах світу із подачі спецслужб РФ розпочнуть дискредитацію прагнення народів цієї країни до самовизначення.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Під час масштабної кампанії в інформаційній та політичній сферах буде поширюватися думка про агресивний, терористичний чи навіть “нацистський” характер будь-яких національних рухів.

“Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Окрім цього, сформувати всередині українського суспільства негативне ставлення до народів РФ, які потерпають від імперської політики”, - йдеться у повідомленні.

В українській розвідці наголосили, що традиційно під ударом російської пропаганди насамперед опиняться народи Кавказу, які активно виборюють своє право на самовизначення. Зокрема, мова йде про чеченську опозицію.

Також читайте Чеченці заговорили про геноцид власного народу: задля війни їх викрадають і шантажують

“Військово-політичне керівництво РФ та режим Путіна розглядають національно-визвольні рухи як одну із ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії. Саме їхнє виникнення сприймається як фактор нестабільності та викликає жорстку протидію з боку кремлівської верхівки”, - пояснюють в українській розвідці.

ГУР Міноборони закликає критично ставитися до маніпулятивних повідомлень такого ґатунку, незалежно від імені спікера, який їх розповсюджує, адже під виглядом “лідерів думок” можуть бути приховані так звані російські “агенти впливу”.

Нагадаємо, у Росії воювати примушують не москвичів і пітерців, і навіть не росіян, а малі народи - головний мобілізаційний фундамент Путіна.

Читайте також: