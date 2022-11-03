У Росії збираються повернути дворічний термін служби в армії: за рік не встигають навчити призовників

У Росії висунули пропозицію збільшити термін строкової служби в армії до двох років. Таке рішення пояснюють тим, що за рік "неможливо якісно навчити призовників".

У Росії збираються повернути дворічний термін служби в армії. Ініціаторами такого рішення стали депутат Михайло Шеремет та сенатор Володимир Джабаров. Вони вважають, що за рік неможливо якісно навчити призовників.

Про це повідомляє російський пропагандистський портал РБК.

Голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявив, що у Радфеді вже заплановано консультації з цього приводу, й ідею, найімовірно, підтримають.

"Звісно, я підтримую це. Обов'язково треба запроваджувати дворічний термін [строкової] служби", - сказав Бондарєв.

За його словами, освоїти за рік нову військову техніку, що надходить до Збройних сил Росії, — неможливо.

Такої ж думки дотримується і російський сенатор Володимир Джабаров, який і став ініціатором віжповідного рішення у середині жовтня. На його думку, такий підхід стане ефективнішим, оскільки "за рік призовника складно всьому навчити".

Аналогічну думку на початку листопада висловив депутат Держдуми Михайло Шеремет, який заявив, що "нинішній формат не передбаає якісну підготовку солдата", тому збільшення терміну служби дозволить швидко підвищити боєздатність армії.

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ключовою у цьому випадку є думка Міністерства оборони РФ.

Слід зазначити, що строкова служба у Росії триває 12 місяців від 2008 року.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що строковиків нібито не відправлятимуть на війну з Україною, а тих, хто завершив службу, обіцяють відправити додому.

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