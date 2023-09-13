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У Росії "зек-вагнерівець" повернувся з війни проти України і знову жорстоко вбив жінку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Росії "зек-вагнерівець" повернувся з війни проти України і знову жорстоко вбив жінку

Офіс "Вагнера" / Фото: Associated Press

Окупанта у Росії знову відправили до колонії.

У Росії засуджений за вбивство 34-річний "зек" записався до ПВК "Вагнер" та поїхав на війну проти України. Після повернення з фронту він знову вбив жінку. 

Про це повідомляє російське видання "Медуза". 

Відомо, що 34-річний окупант Сергій Руденко 2018 року був засуджений до 10 років позбавлення волі за вбивство своєї співмешканки. Проте коли почалась війна, він вступив до ПВК "Вагнер". У квітні 2023 року найманець повернувся з фронту до Ростова-на-Дону. Там він захотів орендувати квартиру. 

Під час огляду він посварився з власницею житла через вартість оренди. Окупант жорстоко побив росіянку та задушив її шнуром. Після вбивства його затримали. Його знову засудили до 11 з половиною роки позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Росії окупант повернувся з війни і зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

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Дата публікації
Перегляди
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