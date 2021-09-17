У Росії згадали про “визвольний похід” на Польщу на початку Другої світової війни: з’явилася реакція польського МЗС

У Росії згадали про “визвольний похід” на Польщу на початку Другої світової війни: з’явилася реакція польського МЗС

В опублікованому в соцмережах ролику не згадується пакт Молотова-Ріббентропа між нацистською Німеччиною і СРСР.

У п’ятницю, 17 вересня, у чергову річницю вторгнення радянських військ у Польщу в 1939 році, у Міністерстві закордонних справ Росії назвали тодішню агресію СРСР “визвольним походом”.

Відповідний відеоролик було опубліковано зовнішньополітичним відомством РФ у Twitter та інших соцмережах.

Автори опублікованого ролика стверджують, що Радянський Союз “звільнив народи Західної Білорусі і Західної України” від окупації Польщі і не дав німецькому Вермахту “підійти до Мінська”.

У російському МЗС, використовуючи цитату президента Путіна, поклали усю відповідальність за тогочасні події на керівництво Польщі, а факт співпраці нацистської Німеччини і СРСР назвали “фейком”.

17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску.



Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием.



Подробнее pic.twitter.com/yk0by4aC1A — МИД России (@MID_RF) September 17, 2021

Про укладений пакт Молотова-Ріббентропа між нацистською Німеччиною і СРСР, а також про спільний парад Вермахту і Червоної армії в Брест-Литовську в кінці вересня 1939 року, не згадується.

У відповідь речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна опублікував пост у Twitter, в якому нагадав, що більшість країн світу вважають тогочасні дії СРСР окупацією, яка призвела, зокрема, до вбивства 22 тисяч польських полонених військовослужбовців у Катині.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами, в якій містяться ключові твердження із “методичок” російської пропаганди.

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