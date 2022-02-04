У Росії зграя безпритульних собак напала на школярку у дворі будинку

У Росії зграя безпритульних собак напала на школярку у дворі будинку

Дівчинці вдалося врятуватися.

В російській Астрахані у дворі житлового будинку зграя бродячих собак напала на школярку.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що дівчинці ледве вдалося врятуватися. На відео, яке потрапило в Мережу, видно: кілька дівчаток стоять на подвір'ї біля будинку. Несподівано на одну з дівчаток налетіли безпритульні собаки. Школярка почала голосно кричати та вириватися від тварин. Це відлякало їх. вони зникли.

Врятована дівчинка поспішила до своїх подруг. Як після нападу почувається дівчинка, не відомо.

Як повідомлялося, мстиві мавпи влаштували "війну" з 250 собаками в одному з сіл Індії, а потім почали напади і на людей, зокрема, дітей. Вважається, що низка смертельних нападів була здійснена розлюченими приматами після того, як зграя собак вбила дитинча мавпи. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, примати в двох селах у західному штаті Махараштра були розлючені вбивством і жорстоко мстилися протягом останнього місяця.

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