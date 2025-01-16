У Росії жаліються на масовану атаку дронів на низку регіонів

Повідомляється про чисельні вибухи та роботу ППО.

У Росії заявили про масовану атаку українських ударних безпілотників на низку регіонів.

Російські засоби масової пропаганди пишуть, що серія вибухів пролунала в районі міста Котовськ, що у Тамбовській області, а також про рух безпілотників в бік порохового заводу, який розташований біля населеного пункту Кузьмино-Гать.

Крім того, повідомляється про фіксацію безпілотників у над Воронежем, в Орловській, Білгородській, Ростовській областях, а також у окупованому Криму.

Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО, а також про чисельні вибухи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масштабної атаки дронів на Росію загорілася нафтобаза у Воронезькій області.

Крім того, ми раніше інформували, що у російському Татарстані виникла паніка через атаку безпілотників.

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