У Росії жаліються на масовану атаку дронів на низку регіонів

Повідомляється про чисельні вибухи та роботу ППО.
У Росії заявили про масовану атаку українських ударних безпілотників на низку регіонів.
Російські засоби масової пропаганди пишуть, що серія вибухів пролунала в районі міста Котовськ, що у Тамбовській області, а також про рух безпілотників в бік порохового заводу, який розташований біля населеного пункту Кузьмино-Гать.
Крім того, повідомляється про фіксацію безпілотників у над Воронежем, в Орловській, Білгородській, Ростовській областях, а також у окупованому Криму.
Місцеві жителі повідомляють про роботу ППО, а також про чисельні вибухи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масштабної атаки дронів на Росію загорілася нафтобаза у Воронезькій області.
Крім того, ми раніше інформували, що у російському Татарстані виникла паніка через атаку безпілотників.
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