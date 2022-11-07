У Росії жінка намагалась спалити військкомат за допомогою "коктейлів Молотова"

У місті Ангарськ Іркутської області РФ жінка намагалась спалити місцевий військкомат. Вона закидала будівлю "коктейлями Молотова", проте жоден з них не спалахнув.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Жінка прийшла до приміщення військкомату з трьома "коктейлями Молотова". Дві пляшки вона кинула у будівлю, третю - в автомобіль місцевого військового комісара. Проте жодна із пляшок так і не загорілась.

Росіянку затримали, їй 60-70 років. Причини нападу на військкомат встановлюють російські поліцейські.

Підпали військкоматів у РФ

У Росії від початку повномасштабної війни проти України періодично намагаються спалити військові комісаріати.

Зокрема, наприкінці серпня у Тверській області РФ намагались підпалити військкомат, працівник якого агітував йти вбивати українців. Військкомати також намагалися спалити військкомати у місті Волгоград, а також Рязанській і Ростовській областях.

Також у місті Щолково Московської області у ніч проти 16 жовтня у будівлі військкомату сталася пожежа. У приміщення невідомий кинув запальну суміш.

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