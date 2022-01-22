У Росії жінка потонула під час хрещенських купань просто на очах у чоловіка та дітей (відео)

Течія потягла її під лід. Тіло жінки так і не знайшли.
У Росії, неподалік Санкт-Петербурга, жінка потонула в ополонці під час хрещенських купань просто на очах у власних дітей та чоловіка.
Відео трагічного інциденту з'явилося у соцмережах.
Жінка вирішила поринути у вирізану у вигляді хреста ополонку після лазні. Але течія миттєво потягла її під лід.
"40-річна юристка будівельної компанії потонула на очах у своїх дітей та чоловіка", — йдеться у повідомленні.
Тіло жінки наразі не знайшли. На місці працюють водолази.
Раніше повідомлялося, що на Київщині на Водохрещі загинув пірнальник.
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