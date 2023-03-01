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У Росії жінка в центрі міста, щоб не замерзнути, розбирала на дрова будинок і загинула

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Росії жінка в центрі міста, щоб не замерзнути, розбирала на дрова будинок і загинула

Фото: пропагандисти РФ

Росіяни розбирали аварійний будинок, щоб зігрітись

У центрі Красноярська, що в Росії, 36-річна жінка розбирала на дрова аварійний будинок і загинула. 

Про це пише російський телеграм-канал Baza. 

Жінка разом з чоловіком прийшла до центру Красноярська, де був аварійний будинок. Пара його розбирала на дрова, щоб зігрітись таким чином вдома. Раптово приміщення обвалилось і росіянка загинула на місці події. У неї залишились чоловік та двоє дітей. 

Відомо, що будинок був визнаний аварійним ще 2015 року, проте влада не поспішала його зносити. 

Зазначимо, що російська пропаганда ще від листопада  2022 року раділа тому, що через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої держави "українці замерзнуть взимку". Також регулярно транслювались наративи про "Європу, яка замерзне". 

Нагадаємо, у Бєлгородській області РФ переселяють мешканців прикордонних районів.

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Дата публікації
Перегляди
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