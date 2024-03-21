У Росії жінка відсудила у лікарні 350 тисяч рублів через "згорілу" спину: деталі інциденту

У мешканки російської Тюмені під час операції "згоріла" спина. За це вона відсудила 350 тисяч рублів у лікарні.

Про це пише телеграм-канал Baza.

Як це сталося

Зазначається, що жінка лікувалася у Західно-Сибірському центрі федерального медико-біологічного агентства. Під час самої операції вона нічого не відчула, тому що перебувала під анестезією. Втім згодом пацієнтка прокинулася і відчула печіння на спині. Медсестра заспокоїла її й відправила додому. Вже там у дзеркалі дівчина побачила під лопаткою приклеєну пов'язку, а під нею – чорну згорілу плоть.

"Жінку знову поклали до лікарні, де тепер лікували опік. Спочатку вона не могла спати на спині і підіймати руку через сильний біль. У результаті пацієнтка вирішила подати на лікарів до суду – вона запросила 3 млн рублів, але в результаті отримала 350 тисяч (лікарня оскаржила рішення суду)", – зазначається у повідомленні.

За результатами експертизи, опік став наслідком електротравми, бо на операційному столі був нейтральний електрод.

Раніше йшлося про те, що пацієнт вдруге наважився на трансплантацію нирки свині.

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