У Росії жінка загинула в дерев'яному туалеті: конструкцію збив поїзд

У місті Азбест Свердловської області РФ поїзд наїхав на дерев'яний туалет.

У той момент у туалеті була 49-річна жінка: від отриманих травм росіянка загинула.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Інцидент стався на станції "Фабрика 6" на території місцевого заводу. Тепловоз із 21 вагонами рухався станцією. Раптово один з вагонів зійшов з колії та врізався у дерев'яний туалет, яким користувались працівники заводу.

Як виявилось, у той момент у туалеті була 49-річна працівниця підприємства. Вона загинула на місці.

На заводі інцидент підтвердили. Там повідомили, що жінка пропрацювала на підприємстві майже 30 років. Триває розслідування.

Нагадаємо, на Одещині окупанти завдали авіаудару по пляжній вбиральні.

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