У Росії жінка зламала хребет школяру, який штовхнув її сина через лайку (відео)

В Росії, у Московській області, мати 9-річного хлопчика побила іншу дитину та зламала їй хребет через те, що та штовхнула її сина на дитячому майданчику.

Про це повідомив та оприлюднив відео SHOT.

На кадрах видно, як жінка б'є беззахисного хлопчика, заламуючи йому руки.

Росіянка розлютилася та зламала хлопчику хребет через те, що той штовхнув її сина з гірки.

Інцидент стався на дитячому майданчику. 9-річний хлопчик - син нападниці - став лаятися. Старшому школяреві це не сподобалося, і він штовхнув сквернослова з гірки.

Ображена дитина побігла скаржитися матері. Та разом зі старшим 17-річним сином прийшли на майданчик та влаштували бійку. Постраждалий школяр наразі перебуває у лікарні.

Напередодні, в літаку "Аерофлот", який прямував зі Ставрополя до Москви, агресивна жінка намагалася ооленою потрапити до кабіни пілотів та покусала бортпровідників.

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