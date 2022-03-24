У Росії жінки перекрили міст: вимагали інформацію про родичів, яких відправили воювати в Україні

У Росії жінки перекрили міст: вимагали інформацію про родичів, яких відправили воювати в Україні

Родичі протестувальниць зникли і не виходять на зв’язок.

У Карачаєво-Черкесії жінки перекрили рух на мосту через річку, вимагаючи інформацію про своїх дітей та братів, яких відправили воювати в Україну.

Про це повідомляє журналістське об'єднання ASTRA.

Як зазначається, 20 березня 6 жінок перекрили проїзну частину на мосту через річку Хуса у станиці Зеленчукської КЧР. Протестувальниці зупинили рух транспорту і вимагали у влади надати інформацію про їхніх родичів, які проходять військову службу за контрактом.

Жінки заявили, що з військової частини, яка дислокується у станиці Сторожова-2 Зеленчукського району Карачаєво-Черкесії, їхніх родичів відправили на війну до України. Ті зникли і не виходять на зв’язок.

Поліція затримала протестувальників і склала 6 адмінпротоколів. Ними виявилися 29-річна Айшат Кіпкеєва, 29-річна Альбіна Гочіяєва, 55-річна Асіят Гочіяєва, 61-річна Патія Байчорова, 35-річна Фатіма Кіпкеєва та 30-річна Лілія Гочія.

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