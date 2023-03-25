У Росії жінку убив шматок криги з даху: на цьому для покійної все не закінчилося (відео)

Крижана брила упала просто на голову жінки, яка проходила біля будинку.

У п’ятницю, 24 березня, у російському місті Пермі з даху багатоповерхівки упала величезна крижана брила. У цей час там проходила жінка похилого віку.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал “Пермь 36,6”, лід упав їй просто на голову, від отриманої травми жінка померла на місці.

Однак, на цьому все не закінчилося.

Коли прибули силовики, які почали оформлювати протокол про загибель жінки через нещасний випадок і оглядати місце, на її труп впала ще одна крижана брила. Після цього тіло загиблої відтягли подалі від даху.

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Місцеве управління Слідчого комітету за фактом події відкрило кримінальну справу, а мер Пермі суворо посварив житлово-комунальну компанію, яка мала прибирати лід. Після цього комунальники пішли чистити дах.

Нагадаємо, раніше у російській столиці Москві рятувальники виловили з річки тіло невідомого чоловіка. Течія несла його в напрямку Красної площі.

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