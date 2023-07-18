У Росії жінок закликали думати не про освіту та карʼєру, а народжувати якомога раніше

Міністр охорони здоровʼя РФ Михайло Мурашко вважає, що жінкам зі школи потрібно розказувати про необхідність народжувати.

Голова Міністерства охорони здоровʼя Росії Михайло Мурашко заявив, що проблема росіянок лежить у тому, що вони думають про освіту та карʼєру замість того, а лише потім думають про народження дітей.

Про це він заявив на пленарному засіданні Державної Думи РФ, інформує The Insider.

Він заявив, що росіянки повинні думати не про освіту та карʼєра, а народжувати якомога раніше.

"У мене сформувалося переконання, що жінка має спочатку здобути освіту, вибудувати кар'єру, а лише потім думати про дітонародження. У результаті виникає чимало проблем. Жінка має розуміти, що чим раніше вона народить, то краще", – зазначив російський міністр.

Він заявив, що відкладати народження дітей на потім це "порочна практика", яка нібито може призвести до переривання вагітностей та безпліддя.

Мурашко впевнений, що росіянкам потрібно постійно говорити про те, рання вагітність це "добре для здоровʼя, карʼєри та дітей". Він додав, що жінкам потрібно розказувати про необхідність раннього дітонародження, починаючи "зі шкільної лави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на війні в Україні Росія все частіше намагається використовувати ув’язнених жінок.

Крім того, ми раніше інформували, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова полетіла на відпочинок на Мальдіви, де вирішила висловити все, що думає про росіянок.

Читайте також: