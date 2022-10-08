У Росії зігнали людей на дивний "мітинг": вимагають відставки Байдена

Росіяни вимагають від Байдена піти у відставку.

У Москві біля посольства США в суботу, 8 жовтня, відбувається дивний "мітинг": росіяни вимагають від президента Джо Байдена піти у відставку, а від НАТО - вивести війська із пострадянських держав.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Організаторами шабашу в Москві є організація "Національно-визвольний рух". Росіяни прийшли до американського посольства у Москві із прапорами СРСР та помаранчево-чорними стягами.

Вони звинувачують США у провокуванні "ядерної війни" та вимагають від американського лідера піти у відставку. Від НАТО російські активісти вимагають вивести свої війська із пострадянських держав та країн Варшавського договору.

Ядерна риторика Росії

Зазначимо, що саме російський диктатор Володимир Путін та його посіпаки постійно лякають Україну та світ ядерним тероризмом.

Президент США Джо Байден попередив світ, що через поразку російський диктатор може використати ядерну зброю, оскільки Путін вважає, що програш у війні може становити небезпеку для його режиму.

Володимир Зеленський вважає, що пропагандисти почали готувати російське суспільство до того, що їхня держава може застосувати ядерну зброю проти України.

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