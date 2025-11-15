У Росії жіночі консультації вирішили посилити попами

Священники РПЦ / © Associated Press

У російському місті Саратові священиків РПЦ прикріпили до жіночих консультацій, «щоб боротися з абортами». Попами-«комісарами» у медичних закладах будуть 18 ієреїв та один ієромонах.

Відповідний указ підписав митрополит Саратовський та Вольський Ігнатій (Олексій Депутатов), повідомляє видання Astra.

У документі йдеться, що російські попи у 17 жіночих консультаціях та 2 перинатальних центрах Саратова не тільки відмовлятимуть жінок від переривання вагітності, але й «духовно опікуватимуться» пацієнтками та медичним персоналом.

Наприкінці жовтня Ігнатій виступав у Саратовській обласній думі та просив міністра охорони здоров’я регіону допустити священиків у жіночі консультації, оскільки на спад народжуваності вплинули «деструктивні течії та західні ідеї, пропаганда будь-яких збочень».

Тим часом російські регіони продовжують ухвалювати закони про заборону «схиляння» до абортів під загрозою штрафів.

Як повідомляють російські пропагандисти, такі норми ухвалили вже 27 суб’єктів Росії. Серед них Санкт-Петербург, Калінінградська, Бєлгородська, Кіровська, Новгородська, Вологодська, Псковська, Тверська, Смоленська області та інші регіони.

Ще в десяти суб’єктах РФ це питання або обговорювалося, або відповідний законопроект вже перебуває на розгляді законодавчих органів.

Нагадаємо, у деяких регіонах Росії школярки, що завагітніли, отримують значні фінансові виплати за народження та виховання дітей.