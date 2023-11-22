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У Росії зіткнулися два потяги, є десятки постраждалих: фото

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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У Росії зіткнулися два потяги, є десятки постраждалих: фото

Залізнична колія / Фото: Unsplash

В Ульянівській області Росії лоб в лоб зіткнулися два потяги.

У Росії пасажирський потяг "Адлер-Перм" зіткнувся з маневровим, внаслідок чого постраждали щонайменше 25 людей.

Про це повідомив російський telegram-канал Baza.

Зіткнення сталося в районі 962 кілометра Куйбишевської залізниці. У пасажирському поїзді перебувало 396 пасажирів, серед яких 94 дитини.

На місце НП виїхали рятувальники. За попередніми даними, щонайменше 25 людей постраждали внаслідок зіткнення. У всіх садна і забої.

Зазначається, що машиніст пасажирського поїзда встиг застосувати екстрене гальмування, але уникнути аварії не вдалося.

У РФ зіткнулися два потяги / © Telegram-канал Baza
У РФ зіткнулися два потяги / Фото: Telegram-канал Baza
У РФ зіткнулися два потяги / © Telegram-канал Baza
У РФ зіткнулися два потяги / Фото: Telegram-канал Baza

Нагадаємо, раніше у метрополітені Москви також зіткнулися два потяги. У результаті аварії постраждали п'ятеро пасажирів та  машиніст.

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Дата публікації
Перегляди
319
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