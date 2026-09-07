У Росії зіткнулися два винищувачі Су-35С

Російські Су-35 / © Associated Press

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У повітряному просторі Росії 7 вересня зіткнулися два російські винищувачі Су-35С.

Про це повідомив російський Telegram-канал Fighterbomber.

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За оприлюдненими даними, аварія за участю двох бойових літаків сталася на території Курської області. Наразі деталі інциденту, а також інформація про стан екіпажів і ступінь пошкодження бортів не розголошуються.

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Джерело зазначає, що на цей час «причини встановлюються». Офіційних коментарів від Міністерства оборони РФ щодо події поки не надходило.

Два російські Су-35С зіткнулися в небі над Курщиною. / © скриншот

Нагадаємо, на одному з аеродромів тимчасово окупованого Криму було успішно уражено російський військовий літак.

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