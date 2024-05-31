У Росії зійшов з рейок поїзд з вугіллям і влаштував лісову пожежу: відео

В Амурській області Росії зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив вугілля Транссибірською залізницею. Під укіс пішло 29 вагонів.

Відео з місця аварії публікують місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що через сходження вагонів було пошкоджено дві опори та допущено обрив проводів контактної мережі. У лісі поряд з залізницею почалася пожежа на площі 200 квадратних метрів.

Офіційною версією аварії називають перевищення швидкості руху поїзда машиністом, який не впорався із керуванням на повороті.

Аварія призвела до затримки пасажирських поїздів на Забайкальській залізниці РФ.

Російські силовики розслідують цей випадок як порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, що спричинило заподіяння великої шкоди.

У Росії зійшов з рейок поїзд і влаштував лісову пожежу

Нагадаємо, раніше поблизу міста Солнєчногорська під Москвою на залізничній станції “Поварово-1” на Ленінградському напрямку спалахнула електричка.

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