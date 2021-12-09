У Росії зійшов з рейок вантажний потяг: наслідки нагадують фільм-катастрофу (відео)

Вагони були завантажені залізобетонними виробами.

У четвер, 9 грудня, у Кіровській області (Російська Федерація) трапилася залізнична катастрофа.

Як повідомляють в Telegram-каналі Baza, тепловоз та шість вагонів із залізобетонними виробами зійшли з рейок.

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Катастрофа сталася на ділянці Кіров-Котласький – Чухломінський.

В аварії ніхто з людей не постраждав. Суму завданих збитків ще не встановили, але, за попередньою інформацією, вони дуже значні. Рух залізничною колією було припинено на 10 годин. На місці катастрофи працюють рятувальники. Опубліковане відео з дрона вражає масштабом цієї аварії.

“Це схоже на зйомки фільму-катастрофи”, - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

За цим фактом Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше товарний потяг, у який врізався легковий автомобіль на переїзді поблизу міста Барнаула (Алтайський край РФ), кілька кілометрів тягнув його за собою.

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