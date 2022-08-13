У Росії зламали телебачення і транслювали дані про втрати з кадрами знищеної техніки (відео)

У Росії невідомі зламали кабельне телебачення, показували знищену військову техніку окупантів та розповідали про втрати у війні проти України.

Зауважимо, що все це відбулося в День військово-повітряних сил Росії.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.

"В Алтайському краї невідомі зламали кабельне ТБ і в день військово-повітряних сил росії крутили інформацію про загиблих окупантів та кадри з розбитою військовою технікою рф", – йдеться в опублікованій інформації.

Так, на кадрах видно, що на екрані телевізора вказано, що станом на 12 серпня втрати ВПС Росії склали понад 400 одиниць авіації та понад тисячу військових.

"Через злочинну халатність на аеродромі в Криму суттєво ослабла авіація флоту, ВПС Росії втратили щонайменше (далі нерозбірливо) літаків і позиції в тилу", – також вказано в титрах до відео на російському ТБ.

Нагадаємо, супутникові знімки свідчать, що щонайменше сім російських військових літаків було знищено після вибухів на аеродромі "Саки". Це може бути найбільшою втратою військової авіації РФ протягом одного дня від часів Другої світової війни.

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