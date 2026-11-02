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У Росії зламали сервіси МНС: росіянам розіслали фейки про ядерний удар
Через застосунок російського МНС та його регіональні канали в MAX поширили неправдиві повідомлення про нібито ядерну загрозу.
У Росії невідомі атакували офіційний застосунок «МЧС России» та регіональні канали Міністерства надзвичайних ситуацій у месенджері MAX. Через ці сервіси росіянам розіслали фейкові повідомлення про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах країни.
Російське відомство підтвердило масовану кібератаку на свої інформаційні ресурси.
У неправдивих сповіщеннях користувачів закликали запастися їжею на три тижні та ховатися в підвалах. Повідомлення супроводжувалося написом «Загроза двіжухи» та нецензурною лексикою.
Носіями нібито ядерних боєголовок автори фейку назвали P1-SUN — українські дрони-перехоплювачі компанії SkyFall, призначені для боротьби з російськими безпілотниками та крилатими ракетами.
Хто стоїть за кібератакою, наразі не повідомляється.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те як дізнаватися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок "Тривога!"