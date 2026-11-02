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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії зламали сервіси МНС: росіянам розіслали фейки про ядерний удар

Через застосунок російського МНС та його регіональні канали в MAX поширили неправдиві повідомлення про нібито ядерну загрозу.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Ядерний удар

Ядерний удар

У Росії невідомі атакували офіційний застосунок «МЧС России» та регіональні канали Міністерства надзвичайних ситуацій у месенджері MAX. Через ці сервіси росіянам розіслали фейкові повідомлення про нібито запуск ядерних боєголовок по всіх регіонах країни.

Російське відомство підтвердило масовану кібератаку на свої інформаційні ресурси.

У неправдивих сповіщеннях користувачів закликали запастися їжею на три тижні та ховатися в підвалах. Повідомлення супроводжувалося написом «Загроза двіжухи» та нецензурною лексикою.

Носіями нібито ядерних боєголовок автори фейку назвали P1-SUN — українські дрони-перехоплювачі компанії SkyFall, призначені для боротьби з російськими безпілотниками та крилатими ракетами.

Хто стоїть за кібератакою, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те як дізнаватися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок "Тривога!"

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