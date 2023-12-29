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У Росії злетіла стратегічна авіація: можливі пуски крилатих ракет

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Росії злетіла стратегічна авіація: можливі пуски крилатих ракет

Ту-95МС

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу у разі її оголошення.

В ніс проти 29 грудня у Росії злетіла стратегічна авіація у складі 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Про це повідомили Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що якщо виліт бойовий, то через деякий час вони здійснять пуски крилатих ракет.

"Зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Росія може повторити удари крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Генштабі ЗСУ розповіли, коли Росія може відновити масовані ракетні атаки по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
2166
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