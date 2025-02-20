У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники: коли виходять на пускові рубежі

Ворог може завдати чергового масованого ракетного удару по Україні.
У Росії в ніч проти 20 лютого було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья".
Про це інформують моніторингові канали.
У повідомленні вказується, що близько 02:30 було зафіксовано зліт двох бомбардувальників Ту-95.
Якщо виліт бойовий, то на пускових рубах в районі Саратівської області вони будуть приблизно о 05:30, а на пускових у Каспійському регіоні орієнтовно о 05:30.
Раніше повідомлялося, що пізно увечері 19 лютого російські загарбники завдали чергового злочинного удару по Херсону.
Ми раніше інформували, що армія РФ вдарила по Костянтинівці. Щонайменше 1 людина загинула, ще 7 - зазнали поранень.
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