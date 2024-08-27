У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

У Росії в ніч проти 27 серпня зафіксували активність 11 бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожа авіація злетіла з аеродрому "Енгельс" і прямує в сторону пускових рубежів.

"Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 4:30!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що агентство Reuters підтвердило загибель свого співробітника під час удару по Краматорську.

Крім того, ми також інформували, що у Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі.

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