У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники: прямують на пускові рубежі

Бомбардувальники прямують на точки пускових рубежів у режимі радіомовчання.
У Росії в ніч проти 17 червня була зафіксована активність кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Про це інформують моніторингові канали.
Повідомляється, що зліт бомбардувальників відбувся о 23:05. Вони тримають курс на місто Енгельс та Каспійське море, де є пускові рубежі.
Крім того, повідомляється, що російські бомбардувальники прямують на точки пускових рубежів у режимі радіомовчання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині.
Крім того, ми раніше інформували, що куди РФ запустила ракету "Кинджал" і чи досягла вона цілі.
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