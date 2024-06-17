У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники: прямують на пускові рубежі

Бомбардувальники прямують на точки пускових рубежів у режимі радіомовчання.

У Росії в ніч проти 17 червня була зафіксована активність кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.

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Про це інформують моніторингові канали.

Повідомляється, що зліт бомбардувальників відбувся о 23:05. Вони тримають курс на місто Енгельс та Каспійське море, де є пускові рубежі.

Крім того, повідомляється, що російські бомбардувальники прямують на точки пускових рубежів у режимі радіомовчання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині.

Крім того, ми раніше інформували, що куди РФ запустила ракету "Кинджал" і чи досягла вона цілі.

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