У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники: прямують на пускові рубежі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
У Росії в ніч проти 26 серпня зафіксували активність 11 бортів стратегічної авіації Ту-95мс.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"В повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС! У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що 6 бортів ТУ-95мс злетіло з аеродрому "Оленья", 4 борти ТУ-95мс - з "Енгельса" та 1 борт ТУ-95мс з "Дягілєво".
Якщо виліт бойовий, то порти, скоріше за все, будуть прямувати в сторону Каспійського регіону, звідки здійснять пуски приблизно о 6:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала ракетного удару по Сумах.
Крім того, ми також інформували, що Росія готується до масованого ракетного удару.
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