У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники: прямують на пускові рубежі

У Росії в ніч проти 26 серпня зафіксували активність 11 бортів стратегічної авіації Ту-95мс.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"В повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС! У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що 6 бортів ТУ-95мс злетіло з аеродрому "Оленья", 4 борти ТУ-95мс - з "Енгельса" та 1 борт ТУ-95мс з "Дягілєво".

Якщо виліт бойовий, то порти, скоріше за все, будуть прямувати в сторону Каспійського регіону, звідки здійснять пуски приблизно о 6:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала ракетного удару по Сумах.

Крім того, ми також інформували, що Росія готується до масованого ракетного удару.

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