У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

У Росії в небо підняли сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья, що у Мурманській області.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що наразі літаки рухаються на пускові рубежі.

"Зафіксовано виліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ), рухаються у напрямку пускових рубежів", - йдеться у повідомленні.

Військові заявили, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03:40.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ застосувала підводний човен для запуску ракет.

Крім того, ми раніше інформували, що в ООН шокували кількістю постраждалих в Україні від російських атак у березні.

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