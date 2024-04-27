У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

У Росії з аеродрому "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Також читайте Затишшя в нічних атаках РФ: в Повітряних силах назвали ймовірні причини

Про це інформують моніторингові канали.

У повідомленні вказується, що станом на 23:55 відмічено зліт шести бортів Ту-95.

У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону на пускові рубежі очікується розрахунково о 03:00-04:30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники здійснили артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району, внаслідок чого загинула жінка.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія атакувала ракетами Черкаську область, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Читайте також: