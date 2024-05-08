У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

У Росії з аеродрому "Оленья" був зафіксований зліт трьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Про це інформують моніторингові канали.

У повідомленні вказується, що у разі бойового вльоту, входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 03:00-04:30.

Також відмічено зліт одного Ту-95 з аеродрому "Енгельс", який прямує північно-західним курсом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники готуються до наступного масованого обстрілу по Україні, зокрема – по її енергетиці.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вдарили пʼятьма ракетами по Слов'янській ТЕС.

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