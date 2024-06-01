У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
У Росії з військового аеродрому "Оленья", що у Мурманській області, злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95.
Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.
У повідомленні вказується, що станом на 23:30 було відмічено зліт 4 бортів Ту-95.
Якщо борти здійснюють бойовий виліт, то вихід на пускові рубежі очікується розрахунково з 02:30 по 03:30.
Відповідно запуск ракет Х-101 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 03:30 по 04:30.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одна людина загинула унаслідок ворожої атаки на Харків, кількість постраждалих зростає.
Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині прозвучав 81 вибух.
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