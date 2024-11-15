У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
У Росії з авіабази "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Повідомляється, що у разі виникнення загрози ракетного обстрілу буде оголошуватись повітряна тривога.
"Відмічається активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.
В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що у разі бойового вильоту борти досягнути пускових рубежів приблизно о 06:30 - 07:20.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник Одеси Геннадій Труханов розповів про наслідки ракетного удару по місту.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія накопичила сотні ракет і готується до масованого удару.
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