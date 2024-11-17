У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

У Росії з авіабази "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що у разі виникнення загрози ракетного обстрілу буде оголошуватись повітряна тривога.

"Зафіксовано зліт до 7 бортів Ту-95мс, з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 6:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

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