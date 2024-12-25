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У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл

Борти прямують в сторону пускових рубежів.

У Росії в ніч проти 25 грудня було відмічено зліт бортів стратегічної авіації Ту-95.

Про це йдеться я у повідомленні Повітряних сил.

"Відмічено зліт трьох бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья" станом на 01:10, кількість буде уточнювалися", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що виходить на пускові рубежі очікується близько 04:30 - 05:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що після обстрілу у Херсоні виникли перебої зі світлом та водою.

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