У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: коли вийдуть на пускові рубежі

У Росії в ніч проти 25 грудня було відмічено зліт бортів стратегічної авіації Ту-95.

Про це йдеться я у повідомленні Повітряних сил.

"Відмічено зліт трьох бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья" станом на 01:10, кількість буде уточнювалися", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що виходить на пускові рубежі очікується близько 04:30 - 05:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що після обстрілу у Херсоні виникли перебої зі світлом та водою.

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