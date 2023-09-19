У Росії злякались нових ударних дронів "ЗСУ": чим вони особливі (фото)

Стверджується, що начебто українські дрони-камікадзе можуть вибухати аж за годину після падіння завдяки встановленому на них таймеру.

Росіяни заявили, що начебто ЗСУ почали запускати по території РФ ударні безпілотники з таймером самознищення. Тобто дрони вибухають через (до кількох годин) певний час після падіння, тобто зупинки двигуна.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Пабліки заявляють, що російські сапери зараз проробляють версію з таймерами на безпілотниках, які активуються після зупинки двигуна. Це відбувається, якщо заряд БПЛА не здетонував під час падіння через збій систем, внаслідок роботи РЕБ або ППО. Снаряд дрона однаково вибухає, але пізніше. Відповідний таймер, який "вшитий" у "мозок" дрона, автоматично активується одразу після зупинки двигуна.

Атаки БПЛА по Росії з таймером самознищення

Також читайте Федоров обіцяє збільшити кількість безпілотників для ударів по військових кораблях РФ

Росіяни стверджують, що на сьогодні відомо про щонайменше два можливі випадки самознищення "безпілотників ЗСУ" на території РФ. Обидві атаки були здійснені 17 вересня.

"Перший український БПЛА, який ніс на собі заряд, впав біля радгоспу у Воронезькій області. Коли його почали оглядати силовики, камікадзе вибухнув", – йдеться у повідомленні одного з пабліків.

Безпілотники з таймером самознищення, які впали в Росії / Фото: російські Телеграм-канали

Другий дрон був виведений з ладу військовими і впав, після чого він приблизно через 40 хв. самоліквідувався поряд з нафтобазою в місті Льгові Курської області.

За повідомленнями росіян, постраждалих не було.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський прокоментував атаки по території Росії, наголосивши, що військові не застосовують зброю іноземних партнерів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Перспектива для России - черная! Украина модернизирует собственное оружие | Романенко

Читайте також: