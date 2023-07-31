У Росії злякалися атак і заявили, що будуть краще "захищатися з повітря і моря"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на тлі останніх атак по РФ, зокрема по Москві, заявив про підвищеня "захисту з повітря і моря".

Про це пишуть російські пропагандистських ЗМП.

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У Міністерстві оборони країни-агресорки удари по росії називають "терактами".

"У зв'язку з терактами Києва щодо об'єктів у РФ вжито додаткових заходів щодо підвищення захисту від нападів з повітря і моря", - сказав Шойгу.

Нагадаємо, вранці 30 липня у Москві знову пролунали вибухи. Влада та пропагандсти заявили про атаку БпЛА. В Міністерстві оборони Росії в заявили, що нібито одного "українського БПЛА" знищено в повітрі над територією Одинцовського району Московської області. Ще два безпілотники втратили управлінння та зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Того дня ввечері впав безпілотник на хуторі Дараганівка поблизу Таганрога Ростовської області - спалахнула пожежа. У Мережі опублікували фото із місця падіння безпілотника. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив падіння безпілотника. За його даними, постраждалих немає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АТАКА безпілотників на МОСКВУ! Єдині новини онлайн від ICTV за 30.07.2023 | 522-Й ДЕНЬ ВІЙНИ

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