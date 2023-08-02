У Росії зміни клімату відбуваються вдвічі швидше, ніж на решті планети

За полярним колом російські метеорологи фіксують небувалу спеку, а на Далекому Сході — рекордні для літа низькі температури.

У полярних північно-західних регіонах Росії в липні спостерігалося потепління, коли температура повітря піднялася на 3-4 градуси вище середніх показників.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на головного метеоролога агентства “Метеоновости” Тетяну Позднякову.

У Нарьян-Марі, адміністративному центрі Ненецького автономного округу в Арктиці, 31 липня температура піднялася до 31,6 °C, побивши попередній рекорд 31 °C, встановлений у 2010 році.

У Воркуті, ще одному місті за полярним колом і розташованому в російській республіці Комі, температура повітря перевищила 27 градусів Цельсія, що є найвищим показником від 1993 року.

Високі температури утримуються також у серпні: у вівторок у Нарьян-Марі було зафіксовано 30,2°C , а у Воркуті – 24,1°C .

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Тим часом інша тенденція формується в деяких частинах Далекого Сходу Росії, де температура упала до рекордно низької.

У Середньоколимську, розташованому в республіці Саха, 31 липня температура повітря впала до -0,3 градуса. За даними “Метеоновости”, навіть у крайніх північних регіонах Росії мінусова температура нетипова для липня.

Росія, четверта країна за викидом парникових газів, переживає підвищення температури вдвічі швидше, ніж у світі загалом, повідомляє Росгідромет, причому потепління відбувається в усі пори року.

У сибірських і арктичних регіонах Росії таке підвищення температури сприяло таненню вічної мерзлоти, що виділяє потужні парникові гази в атмосферу та завдає ще більшої шкоди.

Нагадаємо, у Всесвітній метеорологічній організації заявили, що всьому світу потрібно готуватись та адаптуватись до більш інтенсивної та екстремальної спеки.

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