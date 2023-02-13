Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії знайшли мертвим генерала, якого недавно звільнили з посади: він займався репресіями

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2078
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії знайшли мертвим генерала, якого недавно звільнили з посади: він займався репресіями

Фото: російські пропагандисти

Російський генерал нібито вчинив самогубство.

У Росії в заміському будинку знайшли мертвим генерал-майора, колишнього заступника начальника Головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова. Він у РФ до січня 2023 року займався репресіями незгодних з путінським режимом. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Нове загадкове самогубство у РФ сталося у заміському будинку. Макарова знайшли мертвим у його помешканні, він нібито застрелився. У приміщенні також була його дружина. 

Відомо, що Макаров до січня 2023 року займався репресіями проти незгідних з путінським режимом. Його підозрюють у боротьбі з так званою російською опозицією. Проте на початку року генерала звільнили. 

Нагадаємо, що це вже не перше загадкове самогубство серед російських високопосадовців та бізнесменів. Раніше знайшли мервим  російського полковника Вадима Бойка з Тихоокеанського військово-морського училища у Владивостоці, якого призначили відповідальним за підготовку мобілізованих для участі у війні проти України.

Також у Москві застрелився топменеджер дочірньої фірми "Російських залізниць".

Читайте також:

Санкції проти Росії, життя після війни та репарації Україні - Мельник, Зеркаль і Фесенко

Санкції проти Росії, життя після війни та репарації Україні - Мельник, Зеркаль і Фесенко

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2078
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація