У Росії знайшли мертвим генерала, якого недавно звільнили з посади: він займався репресіями

У Росії в заміському будинку знайшли мертвим генерал-майора, колишнього заступника начальника Головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова. Він у РФ до січня 2023 року займався репресіями незгодних з путінським режимом.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Нове загадкове самогубство у РФ сталося у заміському будинку. Макарова знайшли мертвим у його помешканні, він нібито застрелився. У приміщенні також була його дружина.

Відомо, що Макаров до січня 2023 року займався репресіями проти незгідних з путінським режимом. Його підозрюють у боротьбі з так званою російською опозицією. Проте на початку року генерала звільнили.

Нагадаємо, що це вже не перше загадкове самогубство серед російських високопосадовців та бізнесменів. Раніше знайшли мервим російського полковника Вадима Бойка з Тихоокеанського військово-морського училища у Владивостоці, якого призначили відповідальним за підготовку мобілізованих для участі у війні проти України.

Також у Москві застрелився топменеджер дочірньої фірми "Російських залізниць".

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