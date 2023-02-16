У Росії знайшли мертвою головну фінансистку Міноборони РФ у Західному військовому окрузі. Правоохоронці РФ припускають версію з самогубством.

У російському Санкт-Петербурзі знайшли тіло 58-річної Марини Янкіної, яка керувала управлінням фінансового забезпечення Міноборони РФ у Західному військовому окрузі.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК з посиланням на російські видання "Фонтанка" та Mash.

Тіло жінки знайшли ввечері 15 лютого під вікнами будинку на Замшиній вулиці Калінінського району Санкт-Петербурга. У пресслужбі ЗВО підтвердили, що загибла дійсно працювала в управлінні, але від інших коментарів відмовилися.

Російські правоохоронні органи розглядають версію про самогубство.

Нагадаємо, це вже не перша загадкова смерть російських посадовців та бізнесменів. Раніше у Росії в заміському будинку знайшли мертвим генерал-майора, колишнього заступника начальника Головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова. Він у РФ до січня 2023 року займався репресіями незгодних з путінським режимом.

Крім того, у РФ знайшли мервим і російського полковника Вадима Бойка з Тихоокеанського військово-морського училища у Владивостоці, якого призначили відповідальним за підготовку мобілізованих для участі у війні проти України.

Читайте також: