У Росії знайшли ферму з рабами: як людей заманювали на "роботу"

Трудові раби з російської ферми / © alternative.help

У Воронезькій області Росії правоохоронці розслідують справу про трудове рабство. За даними волонтерів, на одній із ферм утримували понад 100 людей, заманюючи їх обіцянками високої зарплати.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У селі Підколоднівка Богучарського району Воронезької області фермери утримували близько сотні людей у рабських умовах, заманюючи їх пропозиціями високої зарплати та комфортної роботи, заявили у волонтерській організації «Альтернатива».

Волонтери розповіли, що на фермі вони знайшли трьох громадян Білорусі — жінку на ім’я Альона та двох чоловіків, Сергія і Юрія. За їхніми словами, Альона та Юрій потрапили туди у травні 2025 року, а Сергія привезли з Краснодарського краю, де він кілька місяців працював у торгівлі кавунами. Також із Кубані доправили ще одного працівника — Олега, уродженця Смоленської області.

Умови утримання рабів на фермі

Ферма була обгороджена, і виходити за її межі дозволяли лише під наглядом «старшого» — чоловіка на ім’я Слава, відомого під прізвиськом «Циган». Саме він супроводжував робітників до магазину, купуючи їм необхідне в межах виділеного «бюджету» — не більш ніж 3000 руб. на місяць.

«Годують працівників, за їхніми спостереженнями, здебільшого простроченими продуктами, спроби втечі — припиняються та караються, а в іншому — обіцянки, що обов’язково зарплата буде й додому відвезуть», — розповіли волонтери.

У середині серпня вони змогли звільнити ще одну жінку на ім’я Олена. Її місяцем раніше підібрали на вокзалі під приводом вигідного працевлаштування. Незнайома дівчина переконала Олену в гарних умовах і високій оплаті, однак, опинившись на фермі, жінка вже не мала можливості піти.

«Альтернатива» записала свідчення звільнених на відео. За їхніми словами, всім пропонували однакові умови: «зарплату по 2000 рублів на день із безкоштовним проживанням та харчуванням». Обіцяли платити за саджання овочів, роботу в теплицях та на плантації, але натомість грошей не віддавали, «просили потерпіти тиждень, потім місяць».

«Одного разу навіть підняли на нас руку», — розповів один із постраждалих.

Власники плантації — начебто українці

За словами працівників, за ними стежили двоє чоловіків — згаданий Слава «Циган» та бригадир Андрій, відомий як «Кабан». Гроші нібито передавали Славі, але він їх не розподіляв. За інформацією робітників, усім керувала жінка на ім’я Надія Василівна, яка представлялася підприємницею. Російські медіа стверджують, що ця жінка та її чоловік, власники плантації, начебто родом з України, а Славу й Андрія описують як «двох вербувальників циганської національності».

Коли новоприбулі потрапляли на ферму, там уже працювало близько 70 осіб. Наразі відомо, що без урахування звільнених, кількість працівників загалом сягала 108.

Слідчий комітет РФ по Воронезькій області повідомив про початок перевірки щодо «невідомих осіб» на підставі матеріалів, оприлюднених волонтерами. Відомство пообіцяло ухвалити рішення за результатами.

Нагадаємо, торік в Україні «накрили» коростишівську банду, члени якої ґвалтували дівчат, катували дітей і завели рабів.