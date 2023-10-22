У Росії знесли меморіал жертвам радянських репресій з табличкою Климентія Шептицького (фото)

Меморіал було споруджено на місці братської могили, в якій було поховано жертв політичних репресій, що померли у "Володимирському централі".

У російському місті Володимирі на цвинтарі демонтували меморіал із табличками, встановленими на згадку про жертв політичних репресій, які померли у в'язниці “Володимирський централ”. Одна з табличок була присвячена архімандриту Української греко-католицької церкви Климентію Шептицькому, репресованому в 1947 році.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook греко-католицький священик Ілля Астапов.

Брата митрополита УГКЦ Андрея Шептицького було репресовано за відмову від співпраці з радянською владою.

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1995 року ізраїльським центром вивчення Голокосту “Яд Вашем” Климентій Шептицький був оголошений Праведником народів світу за порятунок євреїв під час Другої світової війни, а 2001 року — зарахований до блаженних Католицької церкви.

Як пише видання “Довод”, меморіал було споруджено на місці братської могили, в якій поховано багатьох жертв політичних репресій. На меморіалі, зокрема, були таблички на згадку про міністра закордонних справ Литви та католицького архієпископа Мечисловаса Райніса та польського політика Яна Янковського.

Хто вирішив демонтувати меморіал, невідомо.

“Довод” звернув увагу, що незадовго до знищення пам'ятника про нього писали місцеві пропагандисти. Наприклад, у виданні Sm.news у серпні 2023 року вийшов матеріал зі словами про те, що на Князь-Володимирському цвинтарі “можна бачити кілька пам'ятних таблиць аж ніяк не володимирцям і навіть не росіянам”.

"Це меморіальні дошки на честь затятих ворогів нашої країни, винних у загибелі тисяч наших співвітчизників", - йдеться у публікації.

Як у Росії знищують пам'ять про репресії часів СРСР

Останнім часом у російських регіонах активно позбавляються пам'ятників жертвам політичних репресій радянського періоду.

У липні стало відомо про зникнення з Левашівського цвинтаря у Санкт-Петербурзі меморіалу репресованим полякам. У вересні в Ленобласті зник пам'ятник фінським солдатам, які загинули у Другій світовій війні. У жовтні з'явилася інформація про руйнування бетонного хреста, встановленого під Воркутою на згадку про польських в'язнів ГУЛАГу.

Минулого року повідомлялося про зникнення табличок про репресованих та депортованих поляків у Томській області. Також таблички з іменами зникли з пам'ятника Пам'яті поляків у Якутську.

Нагадаємо, у Тверській області РФ на території меморіального комплексу “Мідне”, який присвячено пам'яті жертв політичних репресій і де поховано, зокрема, розстріляних у 1939 році польських військовополонених, з'явилося погруддя Сталіна. Директор меморіалу назвав це логічним.

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