У Росії зникає цивільна авіація: експерт пояснив причину

Старі літаки, які обслуговували російські авіалінії, або відпрацювали свій ресурс, або для їх ремонту бракує запасних частин.

Російська цивільна авіація не має майбутнього, оскільки через запроваджені країнами Заходу санкції, літаки російських авіаліній не проходять технічного обслуговування і для них немає запасних частин.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап.

"Майбутнього просто немає. Тут ніби "вилка" така... Старі літаки, які експлуатували російські авіалінії, вони вже або відпрацювали остаточно свій ресурс, або ось-ось відпрацюють. А вкрадені вже починають виходити з ладу, бо запчастин на них не вистачає", - наголосив експерт.

Як відомо, країна-агресорка використовує для пасажирських перевезень літаки країн Заходу, які фактично вкрала. Вона перевела у власний реєстр авіатехніку, яка перебувала в лізингу. Втім, через санкції літаки російських авіаліній не здійснюють рейси у більшість міжнародних аеропортів, не проходять ліцензійного ремонту і техобслуговування.

Невипадково, останнім часом дедалі частіше російські пасажирські літаки здійснюють аварійні посадки.

Нагадаємо, найбільша авіакомпанія Росії "Аерофлот" через західні санкції почала розбирати літаки. З них знімають справні частини та переставляють на інші літаки.

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