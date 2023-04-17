У Росії зникли 17 тисяч ув'язнених із тюрем у 35 регіонах - ЗМІ

З російських колоній в 35 регіонах зникли 17 тисяч ув'язнених під час війни в Україні.

Про це йдеться у "Медіазоні".

Журналісти нагадують, що ні Федеральна служба виконання покарань Росії (ФСВП), ні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ні Міністерство оборони РФ не публікували офіційні дані про кількість завербованих на війну ув'язнених. Масштаби вербування можна було оцінити за статистикою тюремного населення, але ФСВП на певний час перестала її публікувати, а в січні 2023-го і зовсім відзвітувала, що воно більше не скорочується.

Журналісти зібрали дані з сайтів 35 регіональних управлінь ФСВП - до початку 2023 року кількість ув'язнених у цих регіонах сумарно скоротилася на 17 тисяч.

"Найбільше ув'язнених "зникли" в Самарській (2723), Челябінській (1574) і Кіровській областях (1153), а також у Татарстані (1040). Ув'язнені в кількох регіонах навели свої дані про вербування в колоніях - так, у Тульській області вони підтверджують статистику ФСВП про тюремне населення, а дані відомства в Красноярському краї та Ярославській області виявилися нижчими. Сумарно на початок 2023 року в цих 35 регіонах стало на 17 тисяч ув'язнених менше (це більше ніж половина від скорочення за рік загалом по країні)", - йдеться у джерелі.

Також "Медіазона" зазначає, що невідомо, із чим пов'язаний великий приріст кількості ув'язнених у Смоленській області та окупованому Криму: будь-яких новин про нові побудовані тут колонії не було.

Співрозмовник в одній із колоній у Тульській області розповів журналістам, що з колоній в усій області завербувалися на фронт приблизно тисяча осіб: цю цифру, за його словами, назвали ув'язненим співробітники ФСВП. Це підтверджується і статистикою: на початок 2022 року в колоніях Тульської області утримували 6,4 тисячі осіб, а на початок 2023 року - 5,5 тисячі (на 875 менше).

Водночас у кількох регіонах цифри, опубліковані ФСВП, не сходяться з розповідями ув'язнених.

"Наприклад, тюремне відомство в Красноярському краї повідомляє, що кількість ув'язнених за рік практично не змінилася (-54). При цьому про активність вербувальників у цьому регіоні повідомляли відразу кілька джерел. Наприклад, колишній політв'язень Іван Асташин писав, що з однієї тільки норильської ІК-15 на війну пішли 270 осіб", - йдеться у джерелі.