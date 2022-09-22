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У Росії знову анонсували протести проти "могилізації" та "злочинного путінського режиму"

Дата публікації
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2028
Час на прочитання
2 хв
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У Росії знову анонсували протести проти "могилізації" та "злочинного путінського режиму"

Фото: SOTA

Російський рух "Весна", який 21 вересня анонсував протести у Росії проти мобілізації, закликав росіян знову виходити на мітинги.

На протести збираються вийти  суботу, 24 вересня о 17:00.

Про це рух "Весна" повідомив у Twitter.

"Могилізація активно йде по всій країні. Вже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і маємо виступити проти", - закликають організатори акцій.

У "Весні" наголошують, що "кінцевою метою акцій є не протест заради протесту, а перемога над злочинним путінським режимом".

"Однак треба розуміти, що для того, щоб протест завершився падінням режиму, кількість мітингувальників має зростати. Нам потрібно виводити дедалі більше людей", - йдеться в повідомленні руху.

Міста, в яких планується проведення протестів, пообіцяли оголосити вже у п'ятницю, 23 вересня, а конкретні місця збирання людей – 24 вересня, аби російській поліції було складніше до цього підготуватись.

Нагадаємо, у британській розвідці заявили, що російський диктатор Володимир Путін іде на значний політичний ризик у надії зібрати 300 тисяч військових для війни в Україні. Мобілізація у Росії зіткнеться із логістичними і адміністративними труднощами, а зібрані війська не будуть боєздатними ще протягом принаймні кількох місяців.

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