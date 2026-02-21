ТСН у соціальних мережах

1 хв

У Росії — знову “бавовна”: що опинилося під ударом (фото)

У Самарській області Росії повідомляють про “бавовну” в місті Нефтегорськ. За попередніми даними, під удар міг потрапити місцевий газопереробний завод.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
"Бавовна" в Росії

"Бавовна" в Росії / © фото з соцмереж

У місті Нефтегорськ Самарської області РФ пролунали вибухи.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, зокрема Exilenova+.

За їхніми даними, було уражено Нефтегорський газопереробний завод (НГПЗ), також відомий як нафтестабілізаційне виробництво «Нефтегорськ».

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Офіційної інформації від російської влади щодо характеру пошкоджень наразі немає. Дані про можливі наслідки уточнюються.

Нефтегорський ГПЗ є частиною інфраструктури з переробки та стабілізації вуглеводневої сировини.

Нагадаємо, що раніше військовий завод в Удмуртії вразили "Фламінго".

Очевидці публікують відео, на якому видно стовп диму над промисловою зоною російського міста.

