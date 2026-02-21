- Дата публікації
Категорія
Світ
У Росії — знову “бавовна”: що опинилося під ударом (фото)
У Самарській області Росії повідомляють про “бавовну” в місті Нефтегорськ. За попередніми даними, під удар міг потрапити місцевий газопереробний завод.
У місті Нефтегорськ Самарської області РФ пролунали вибухи.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, зокрема Exilenova+.
За їхніми даними, було уражено Нефтегорський газопереробний завод (НГПЗ), також відомий як нафтестабілізаційне виробництво «Нефтегорськ».
Офіційної інформації від російської влади щодо характеру пошкоджень наразі немає. Дані про можливі наслідки уточнюються.
Нефтегорський ГПЗ є частиною інфраструктури з переробки та стабілізації вуглеводневої сировини.
Нагадаємо, що раніше військовий завод в Удмуртії вразили "Фламінго".
Очевидці публікують відео, на якому видно стовп диму над промисловою зоною російського міста.