У Росії знову "бавовна": у Волгограді горить один із найбільших нафтопереробних заводів

ППО цієї ночі знищила чотири українські безпілотники у Бєлгородській області, два - у Волгоградській та один у Ростовській.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Удари зафіксували, зокрема, у Бєлгородській та Волгоградській областях. Палає один з нафтопереробних заводів, повідомляють російські Telegram-канали.

Екстрені служби підтвердили потужну пожежу в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух після падіння дрона. Вогонь поширився на 300 квадратних метрів. На місці працюють рятувальні служби.

За даними російських пабліків, горить НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

"Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м.

На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", - йдеться у заяві МНС РФ.

"ЛУКойл-Волгограднафтопереробка" є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі, з потужністю в 14,8 мільйона тонн.

Про атаку безпілотника завив також губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, ППО нібито ліквідувала дрон літакового типу у Новооскольському міському окрузі.

"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль", - зазначив Гладков.

Нагадаємо, 18 січня у Бєлгородської області спалахнула електропідстанція і в деяких мікрорайонах міста Старий Оскол виникли перебої зі світлом.

Крім того, в ніч проти 21 січня росіяни заявили про вибухи та атаку безпілотників по містах Орел, Тула і Смоленськ.