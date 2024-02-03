У Росії знову "бавовна": у Волгограді горить один із найбільших нафтопереробних заводів

Міноборони традиційно звинуватило Україну в атаці.
ППО цієї ночі знищила чотири українські безпілотники у Бєлгородській області, два - у Волгоградській та один у Ростовській.
Про це повідомляє Міноборони РФ.
Удари зафіксували, зокрема, у Бєлгородській та Волгоградській областях. Палає один з нафтопереробних заводів, повідомляють російські Telegram-канали.
Екстрені служби підтвердили потужну пожежу в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух після падіння дрона. Вогонь поширився на 300 квадратних метрів. На місці працюють рятувальні служби.
За даними російських пабліків, горить НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
"Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м.
На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", - йдеться у заяві МНС РФ.
"ЛУКойл-Волгограднафтопереробка" є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі, з потужністю в 14,8 мільйона тонн.
Про атаку безпілотника завив також губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, ППО нібито ліквідувала дрон літакового типу у Новооскольському міському окрузі.
"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль", - зазначив Гладков.
Нагадаємо, 18 січня у Бєлгородської області спалахнула електропідстанція і в деяких мікрорайонах міста Старий Оскол виникли перебої зі світлом.
Крім того, в ніч проти 21 січня росіяни заявили про вибухи та атаку безпілотників по містах Орел, Тула і Смоленськ.
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